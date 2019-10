Lazio, Diaconale sul razzismo: "Tolleranza zero per chi sbaglia"

Portavoce Lazio su saluti fascisti prima del match di Glasgow

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "La Lazio ha assunto da sempre una posizione dura e di tolleranza zero", quanto accaduto fuori dallo stadio ieri prima di Celtic-Lazio rientra in "azioni che recano danno al club e dunque potremmo agire per il risarcimento danni. Non possiamo impedire l'ingresso di questi razzisti allo stadio, nonostante noi mettiamo in atto tutto quello che è possibile per limitare tali accadimenti". Lo dice il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, in merito ai saluti e ai cori fascisti di alcuni ultrà biancocelesti mentre si recavano allo stadio di Glasgow.