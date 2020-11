Lazio, Djavan Anderson bomber nella prima partitella settimanale. In gol anche Caicedo

vedi letture

Allenamento mattutino per la Lazio quest'oggi. Iniziale riscaldamento attraverso mobilità articolare per i biancocelesti che poi hanno lavorato con il pallone. Prima un possesso a quattro colori a capo ridotto poi esercitazione gialli contro arancioni con l’ausilio delle sponde. La sfida tra fratinati e non fratinati si è protratta anche nella partitella che ha chiuso l’allenamento, intervallata da un blocco atletico: doppietta di Djavan Anderson e reti di Caicedo e Leiva per gli arancioni nel 4-1 finale.