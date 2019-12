© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio è pronta a riprendere gli allenamenti dopo la vittoria della Supercoppa a Riad contro la Juventus e le vacanze natalizie. Come riportato dal sito ufficiale del club capitolino, la squadra allenata da Simone Inzaghi tornerà in campo domenica alle 15 a Formello in vista della sfida di Serie A contro il Brescia. La seduta sarà aperta al pubblico.