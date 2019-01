© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviato il primo impegno dell'anno con la vittoria per 4-1 in casa contro il Novara, domani i biancocelesti torneranno subito in campo.

La ripresa degli allenamenti dopo la gara contro i piemontesi è in programma alle ore 10:30. Nel mirino, la gara del San Paolo contro il Napoli, in programma domenica 20 gennaio alle ore 20:30.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta solo su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e Lazio Style Radio, 89.3 FM.