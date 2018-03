Lazio, domani mattina la ripresa degli allenamenti dopo Cagliari

© foto di Federico Gaetano

Archiviato il confronto con il Cagliari, la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi sarà nuovamente al lavoro presso il Centro Sportivo di Formello in vista della gara di Europa League contro la Dinamo Kiev, che vedrà la compagine capitolina impegnata giovedì sera in terra ucraina. La ripresa degli allenamenti, pertanto, è fissata per le ore 10:30 di domani.