© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia la marcia di avvicinamento a Lazio-Cremonese. Domani la formazione biancoceleste si ritroverà in campo per iniziare a preparare il prossimo impegno che martedì ppomeriggio vedrà i biancocelesti affrontare la Cremonese negli ottavi di finale di Coppa Italia. La formazione di mister Simone Inzaghi, in particolare, domani si ritroverà al Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00.