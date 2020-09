Lazio, domani seduta pomeridiana: si riparte dopo la domenica di riposo

Di nuovo al lavoro. Dopo l'amichevole contro il Benevento e un giorno di riposo, la Lazio tornerà in campo domani per iniziare la settimana che porterà al primo impegno ufficiale della stagione 2020/2021, in programma sabato alle ore 18:00 in casa del Cagliari. La seduta di allenamento della Lazio, in particolare, è in programma alle ore 17:30 presso l’S.S. Lazio Training Center di Formello.