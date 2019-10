© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La settimana di lavoro volge al termine per la Lazio. Dopo aver portato in archivio le prime sette giornate di campionato, la formazione allenata da mister Simone Inzaghi svolgerà nella giornata di domani l’ultima seduta d’allenamento di questa settimana di sosta. In particolare, i biancocelesti prenderanno parte a partire dalle ore 10:00 ad una partita di allenamento con la Primavera di mister Leonardo Menichini. Lo riporta il sito ufficiale del club capitolino.