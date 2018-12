© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta mattutina per la Lazio, che alle 10:30 ha fatto il suo ingresso sul campo Fersini del Centro Sportivo di Formello. Iniziale riscaldamento per gran parte della rosa a disposizione di mister Inzaghi, la quale ha effettuato un percorso ad ostacoli ed una successiva esercitazione sul possesso palla. Lulic, Correa, Parolo, Luiz Felipe e Marusic hanno poi svolto alcune ripetute agli ordini del prof. Ripert per poi lasciare il terreno di gioco, dove invece è andata in scena una partita a tema con protagonisti i calciatori non utilizzati dal primo minuto da mister Inzaghi. Domani è in programma una sessione mattutina. Lo riporta il sito ufficiale dei biancocelesti.