Lazio, dopo Napoli rompete le righe: raduno fissato il 20 agosto e poi partenza per Auronzo

La Lazio guarda alla prossima stagione. Dopo il successo contro il Brescia di ieri sera, la formazione biancoceleste si è ritrovata in un locale zona Fleming per festeggiare il buon campionato svolto. Come si legge sull’edizione odierna de Il Messagero, dopo la trasferta di Napoli ci sarà il rompete le righe. L’appuntamento per la squadra di Inzaghi è fissato per il 20 agosto a Fomello e dopo tre giorni ci sarà la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore che terminerà il 3 settembre.