Lazio, doppia seduta in vista della sfida alla Sampdoria

Doppia seduta di allenamento per la Lazio. Al mattino la formazione biancoceleste è stata divisa in due tronconi: il comparto arretrato, al termine di un riscaldamento, ha svolto un’attività tecnico-tattica a trequarti di campo, mentre il resto dl gruppo ha preso parte ad un lavoro atletico nell’area tecnica. Nel pomeriggio la squadra è poi tornata in campo e al termine del riscaldamento tecnico, composto da una serie di torelli, la formazione biancoceleste ha preso parte a diverse esercitazioni offensive. Infine, la seconda seduta di oggi si è conclusa con una partitella a trequarti di campo.