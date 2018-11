Lazio, è Parolo il bomber del momento. E nel mirino c'è Stankovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Altro che Milinkovic e Luis Alberto, è Parolo il bomber del momento in casa Lazio. Il serbo e lo spagnolo insieme hanno segnato tre reti, quanto tutte quelle di Marco negli ultimi tre match disputati. Adesso sono già 5, fra campionato e coppe, i suoi gol nel tabellino, mai il centrocampista aveva accumulato un simile bottino. Il record con questa maglia risale al 2015, quando chiuse l'annata a quota 11 sul taccuino. In totale sono 33 i centri in biancoceleste, ne manca uno per raggiungere Stankovic. E dopo Spal, Marsiglia e Sassuolo non ha alcuna intenzione di fermarsi.