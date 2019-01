Lazio-Eintracht, la UEFA multa i tedeschi e vieta le trasferte ai tifosi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eintracht Francoforte multato a seguito dell'incontro di Europa League contro la Lazio dello scorso 13 dicembre. La UEFA ha riconosciuto colpevole il club tedesco a seguito dei fumogeni accesi dai propri sostenitori, invasione di campo, lancio di oggetti e atti vandalici. Per questa ragione non potranno essere venduti biglietti ai sostenitori dell'Eintracht per le partite europee in trasferta e il club è stato multato di 80mila euro.