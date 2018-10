Lazio, emergenza in mediana con la SPAL. Spazio a Cataldi o a Murgia

© foto di Federico Gaetano

Il quotidiano 'Il Tempo' oggi in edicola mette in evidenza l'emergenza in mezzo al campo per la Lazio, squadra reduce dalla debacle contro l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi ieri ha ripreso la preparazione in vista del match contro la SPAL, ma sa di dover fare i conti con diverse defezioni in mezzo al campo. Lucas Leiva resterà fuori per circa un mese, mentre per Milan Badelj c'è attesa per capire i tempi di recupero. A Ferrara, quindi, spazio a uno tra Cataldi e Murgia nel centrocampo a tre con Parolo e Milinkovic-Savic.