Giovedì si potrà seguire allenamento su spalti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - La Lazio apre le porte ai suoi tifosi: per festeggiare la vittoria nel derby contro la Roma, giovedì pomeriggio alle ore 15 al centro sportivo di Formello si svolgerà l'allenamento a porte aperte della squadra di Simone Inzaghi. Lo ha annunciato il responsabile della comunicazione del club biancoceleste Stefano De Martino. In questo modo ci sarà la possibilità di seguire la seduta dagli spalti del Fersini per abbracciare la squadra in vista della trasferta del 'Franchi' contro la Fiorentina.