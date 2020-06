Lazio-Fiorentina, moviola Gazzetta: Var non può cambiare la decisione di Fabbri sul rigore

La Lazio batte la Fiorentina grazie ad una rimonta firmata da Immobile e Luis Alberto, ma la partita si trascinerà dietro ancora per un po' le polemiche per l'arbitraggio di Michael Fabbri. Tante sono le decisioni discutibili prese dal direttore di gara, una su tutte il calcio di rigore assegnato ai biancocelesti per un fallo di Dragowski su Caicedo che non pare esserci dalle immagini. Una spiegazione prova a darla La Gazzetta dello Sport con la sua moviola:

"Al 31’ su una punizione battuta dalla Lazio Pezzella blocca Milinkovic Savic in area disinteressandosi del pallone ma l’arbitro Fabbri lascia giocare. Al 41’ mani di Badelj su rimpallo ravvicinato di Ceccherini, Fabbri lascia correre, la lettura sembra corretta per le posizioni dei due giocatori coinvolti e per la dinamica. Al 45’ Bastos entra malissimo su Ghezzal col piede alto e rischia tantissimo, Fabbri opta per un giallo ma sembra una misura light. Al 66’ Caicedo sa trovare con mestiere un rigore: Dragowski si assume un rischio che gli è fatale. Caicedo trova infatti la gamba del portiere viola e l’arbitro Fabbri indica il dischetto. Caicedo sembra già in caduta, ma l’arbitro è certo e ripete: «L’ha preso, l’ha preso», nulla può quindi il Var davanti a una valutazione chiara. [...] Al 79’ altro giallo arancione per Radu in ritardo su Badelj con piede a martello".