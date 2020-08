Lazio, giornata di test medici e valutazioni funzionali per Immobile e compagni: tutte le immagini

Test medici e valutazioni funzionali per la Lazio. Alcuni calciatori biancocelesti oggi si sono ritrovati infatti al centro della medicina dello sport per iniziare a prepararsi in vista della prossima stagione e, più a breve termine, del ritiro in programma lunedì.

Queste le immagini scattate presso la clinica: