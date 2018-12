© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervenendo ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha lanciato un messaggio ai tifosi laziali: "Faccio gli auguri a tutti, soprattutto ai tifosi. Speriamo di conservare il quarto posto. Mi auguro soprattutto unità, perché solo tutti insieme si vince. Separati, purtroppo, non si raggiungono i risultati. Questo è uno sport di squadra, la gente non deve mai dimenticarlo. Ed è fondamentale che tutti lavorino all'unisono per raggiungere un obiettivo. Rinnovo i miei auguri a tutto il mondo Lazio!", le parole riportate da lalaziosiamonoi.it.