Si prospetta un grande spettacolo da parte della Curva Nord dell'Olimpico di Roma per il recupero di campionato in programma questa sera fra Lazio ed Hellas Verona. Come riporta Il Messaggero i gruppi organizzati del settore dove risiede il cuore più caldo della tifoseria biancoceleste, attraverso una nota, hanno chiesto a tutti gli spettatori di arrivare con largo anticipo allo stadio per prestare attenzioni alle indicazioni dei capi della tifoseria. Attesa, dunque, una coreografia che dia la spinta alla formazione di Simone Inzaghi in vista del match che potrebbe regalare loro il secondo posto in solitaria in classifica.

