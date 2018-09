Lazio, i convocati di Inzaghi: ancora out Berisha

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, rende noti i convocati di mister Inzaghi per la partita di oggi contro il Genoa. Gli assenti della gara saranno Berisha, ancora non in perfetta condizione, Radu e Luiz Felipe. Ecco di seguito la lista completa:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Marusic, Patric, Wallace;

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile.