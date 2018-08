Lazio, i convocati di Inzaghi: nessuna sorpresa

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei 24 giocatori convocati per la sfida contro il Napoli, in programma questa sera: nessuna particolare sorpresa: assenti gli squalificati Lulic, Patric e Leiva più l'infortunato e non incluso nella lista presentata ieri alla Serie A Jordan Lukaku. Di seguito l'elenco dei biancocelesti che prenderanno parte alla sfida di questa sera.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Radu, Wallace

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Luis Alberto, Milinkovic, Murgia, Parolo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Neto, Rossi