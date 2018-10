Lazio, i convocati di Inzaghi per la Fiorentina: torna Radu

© foto di Federico Gaetano

Alle ore 15.00 andrà in scena allo stadio Olimpico la partita tra Lazio e Fiorentina. Sfida valevole per l'ottava giornata di campionato. Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi. Torna Radu in difesa, che era stato fuori all'ultima di campionato, ma il cui nome era già presente nell'elenco di convocati per l'Eintracht Francoforte giovedì scorso.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Badelj, Berisha, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile.