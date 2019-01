© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Novara (ore 15:00) allo Stadio Olimpico di Roma. Rimangono fuori Caceres e Basta, entrambi in partenza e al centro di trattative di mercato, e gli squalificati Cataldi, Rossi (anche lui in partenza) e Radu. Torna invece Durmisi, recuperato dai vari acciacchi alla schiena. Prima convocazione per il Primavera Jorge Silva. Di seguito l'elenco completo dei 23 giocatori convocati.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Silva

Centrocampisti: Badelj, Berisha, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Neto