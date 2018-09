Lazio, i convocati per il derby con la Roma: ancora out Radu

Una sola costante chiamata Cristiano Ronaldo. Che è extraterrestre pure per tenuta fisica, mica solo come talento. Dal 18 agosto a oggi, infatti, vigilia di Juventus-Napoli all'Allianz Stadium, il Fenomeno portoghese è stato l'unico calciatore sempre presente negli undici titolari...

Juve, CR7 in diretta Instagram: "Siamo concentrati per vincere"

SPAL, Vicari finisce nel mirino del Newcastle. Benitez lo vuole in Premier

Empoli, sirene tedesche per Zajc: il giocatore piace al Bayer Leverkusen

Moratti: "Di nuovo nel calcio come Berlusconi? Non accadrà"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 settembre

Inter, scatta l’ora di Lautaro. Una pepita che non va sprecata

Milan, Higuain ancora in dubbio. Gattuso all’esame Sassuolo

Cerruti: "Napoli non può steccare. Milan, Gattuso andrà via"

Ligue 1, l'8° turno - Esame Lille per l'OM, Lione in casa con il Nantes

Chievo, D'Anna è già a rischio. Tre nomi per la possibile sostituzione

Bologna, Inzaghi: "Pulgar in dubbio, Svanberg no. Danilo imprescindibile"

Milenkovic: "La Fiorentina è ideale per crescere. Rinnovo? Parliamone"

Genoa, Ballardini: "Per il Frosinone il campionato inizia domani"

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati della Lazio in vista della sfida di oggi contro la Roma allo Stadio Olimpico. Non ce la fa Stefan Radu, che ieri ha svolto lavoro differenziato a Formello. Oltre al difensore, assente Alessandro Rossi. Ecco l'elenco dei 23 convocati.

