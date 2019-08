© foto di Insidefoto/Image Sport

Stavolta l'uomo d'acciaio del calcio italiano si ferma subito. Parliamo di Francesco Acerbi, centrale della Lazio sostituito al 70' della gara contro la Sampdoria, che fino a Lazio-Juventus del 27 gennaio scorso, saltata per squalifica, vantava un clamoroso record di 149 gare giocate, tutte per intero, di fila in Serie A. Filotto rotto subito, in questo campionato, e Acerbi di primo impatto non sembrava neanche troppo convinto. Sarà perché a essere sostituito non è certo abituato: se l'ultima gara giocata non per intero della sua carriera risale al 24 gennaio 2015 (Sassuolo-Cagliari, espulso a due minuti dal 90'), per trovare una partita in cui Acerbi è stato sostituito bisogna andare ancora più indietro. Addirittura al 3 marzo 2013, quando vestiva la casacca del Chievo e in una partita contro la Fiorentina fu rimpiazzato da Cofie dopo mezz'ora di gioco. Più di sei anni dopo, gli è capitato di conoscere ancora l'esperienza della sostituzione.