Lazio, i soliti problemi di Inzaghi: Lucas Leiva non si allena, Luiz Felipe spera

L’infermeria non si svuota mai in casa Lazio. La settimana che porta alla sfida con l'Udinese si apre con un’altra grande assenza: Lucas Leiva. Il brasiliano nell’ultimo periodo si è sempre allenato a singhiozzo. Non ha mai recuperato dal problema al ginocchio operato ad inizio aprile. Stamattina - riporta il corrieredellosport.it - controlli in Paideia. Anche quando è sceso in campo non era al meglio. Adesso un nuovo stop.

Oggi - si legge - non si sono allenati oltre a Leiva, Lulic, Marusic, Raul Moro e Correa. Poca scelta per Inzaghi nel fare la formazione per l’Udinese. Domani è già tempo di rifinitura. Luiz Felipe dovrebbe tornare in difesa, oggi si è allenato regolarmente in gruppo con i compagni, terminando poi la seduta con una corsa defaticante.