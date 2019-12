© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riprenderanno il 30 dicembre gli allenamenti della Lazio dopo il successo in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Una ritorno a lavoro che per la compagine di Simone Inzaghi avrà una cornice particolare. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport per quel giorno al centro sportivo di Formello ci saranno cancelli aperti per permettere a tutti i tifosi di festeggiare dopo la grande accoglienza di rientro da Riyad la formazione biancoceleste. La società ha già preso la decisione che verrà ufficializzata nei prossimi giorni.