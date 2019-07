© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il suo nome era al centro di diversi interessamenti in giro per l'Europa, ma alla fine Florent Shehu (17) ha scelto la Lazio. E' lo stesso giocatore, nato in Francia ma di nazionalità svizzera, ad annunciarlo attraverso i suoi profili social: "Sono orgoglioso e felice di annunciarvi che ho siglato un contratto professionistico di tre anni con la Lazio. Ringrazio il club ed il direttore Igli Tare per la fiducia".

Nazionale elvetico di categoria, gioca prevalentemente come ala destra, ed arriva dalle giovanili del Levante.