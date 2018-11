© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per Nicolò Armini, Apollon-Lazio è stata l'emozione dell'esordio in prima squadra. Al termine della gara, il difensore della Primavera biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Voce rotta dall'emozione e tanta gratitudine per mister Inzaghi e tutta la propria famiglia: "Ringrazio il mister per l'esordio, un piccolo sogno che si avvera. Deve essere un grande punto di partenza e spero che in futuro ci siano altre occasioni. Ho la fortuna di avere due genitori molto umili, devo ringraziarli entrambi per i sacrifici che hanno fatto e continuano a fare per me. Ringrazio anche mio fratello (anche lui nelle giovanili della Lazio, ndr), è il mio punto di forza. Non mi aspettano di esordire, pensavo che il mister sul 2-0 preferisse non fare più cambi. Sono emozionato e lo ringrazio ancora. Sono stati i 10 minuti più belli della mia vita. Adesso concentrato per Lecce, sempre forza Lazio!", le parole del classe 2001.