Lazio, il club comunica: col Frosinone previsti tanti tifosi ospiti

Dopo 210 minuti di occasioni atalantine, il Copenaghen vince ai rigori. Doppio 0-0, decisivi gli errori degli attaccanti LE FORMAZIONI - Una novità per Gasperini, rispetto alla vigilia. Castagne, uno dei migliori in campo con la Roma, prende il posto di Hateboer sul lato destro,...

Trapani, torna Garufo in difesa

Monopoli, tesserato Gerardi in attacco

Robur Siena, non solo mercato in entrata: si pensa anche alle uscite

Catania, Lo Monaco: "Rassegnati alla C? Per nulla"

Vitofrancesco: "Io all'Alessandria? Problema numero over"

Padova, per Russo resta solo il Trapani

Mercato -1: in Serie C si scaldano (di nuovo) i motori

Vis Pesaro, per il centrocampo c'è Marchi

Trapani, contratto annuale per Kucich

Triplo arrivo in casa Cuneo: Romanò, Marin e Marcone

Robur Siena, Lomolino in prestito al Trapani

Serie C, mercato -1: Fabris firma col Monopoli

Cuneo, risoluzione per Conrotto e Rosso

Altre notizie Serie C

Sul Frosinone : "Per la partita contro il Frosinone, ci stiamo avvicinando alle 10mila unità, ci potrebbe essere comunque una discreta cornice di pubblico. Ci dovrebbe essere un importante numero di tifosi del Frosinone. Per il bus sharing aspetteremo la pausa del campionato, a breve ci saranno delle novità”.

Il responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani , è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio ed ha parlato della campagna abbonamenti e dei tagliandi venduti per la sfida contro il Frosinone: “Per quel che riguarda gli abbonamenti ieri eravamo intorno ad un cifra di 19.500 tessere, vedremo se un rush finale ci porterà alla soglia delle 20mila. Sarebbe un discreto risultato, ma non ottimo vista la potenzialità che la tifoseria laziale potrebbe esprimere".

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

