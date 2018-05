Fonte: SsLazio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channe.

“Lo stadio di domenica sarà una bella soddisfazione, un grande spettacolo. I biglietti sono completamente esauriti, ma tifosi che ancora non sono in possesso del biglietto possono comunque tentare di trovare un posto libero in seguito ad eventuali annullamenti o sblocchi di posto delle ultime ore. Per tale motivo la vendita on-line resterà aperta fino al fischio d’inizio di Lazio-Inter.

A tal proposito, non credo che verranno allestiti dei botteghini temporanei in via Nigra, come precedentemente era stato ipotizzato, mentre saranno aperte le varie ricevitorie: sarà possibile procedere all’acquisto recandosi anche in queste strutture.

Le presenze di questo finale di stagione debbono costituire la base da cui ripartire in vista del prossimo campionato anche se non sarà semplice raggiungere quote simili in ogni gara casalinga.