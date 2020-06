Lazio, il dott. Pulcini: "Il calcio non teme seconda ondata. Quarantena in 4 giorni ragionevole"

“Con la giusta prevenzione, il calcio non deve temere una seconda ondata”. Parola del Ivo Pulcini, medico sociale della Lazio. Intervenuto a Radio Punto Nuovo, il dottore biancocelesti ha spiegato: “Il calcio va sul binario sicuro sulla risoluzione dei problemi. Se i calciatori vengono curati come finora non corrono rischi, il contagio nello sport è scarso. L'organismo di uno sportivo è certamente più forte, quindi si può vincere il virus. La letalità è molto bassa, se curato bene – in particolar modo con prevenzione, con alimentazione ed altri aiuti – allora non c'è problema”.

Dubbi sul vaccino.

“Non sono un no-vax, ma per quanto riguarda il Covid-19, sono un po' scettico. Se mi viene imposto rispetto la legge, ma se potessi essere libero di esercitare la mia professione in piena autonomia, sceglierei io chi vaccinare e chi no. Non tutti reagiscono ai vaccini allo stesso modo”.

Ridurre la quarantena a 4 giorni?

“Sono contrario da sempre alla quarantena, l’idea di Vannicelli (componente del CTS) mi sembra una soluzione ragionevole tutelando la salute dei giocatori e il settore del calcio".