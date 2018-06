Lazio, il migliore a sorpresa: Leiva sbaraglia Immobile e Milinkovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un po' a sorpresa, Lucas Leiva è il miglior calciatore della stagione della Lazio. Almeno, secondo i tifosi biancocelesti che si sono espressi via Twitter. Ieri il club capitolino ha lanciato un sondaggio, chiedendo ai propri followers quale fosse il miglior biancoceleste della stagione. Quattro scelte: Ciro Immobile, Lucas Leiva, Luis Alberto, Sergej Milinkovic-Savic. Vince il brasiliano ex Liverpool, a sorprendere è la percentuale schiacciante: il 71% è infatti andato a Leiva, contro il 14% di Immobile, l'11% di Milinkovic e appena il 4% per Luis Alberto. Gli uomini mercato di Lotito e Tare, Immobile e Milinkovic, perdono così a cospetto della grande costanza. Da notare il campione molto ampio (quasi 30 mila i voti espressi) e la possibilità che molti tifosi del Liverpool abbiano supportato il proprio ex beniamino.