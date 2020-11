Lazio, Immobile a caccia di Piola. L'aggancio può arrivare già in questa stagione

vedi letture

Meno diciassette. No, non si tratta di una temperatura record fatta registrare in questo fine novembre, bensì il numero di gol che mancano a Ciro Immobile per entrare nella storia. Con la doppietta di ieri contro lo Zenit San Pietroburgo nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, il numero 17 (guarda caso) della Lazio ha raggiunto quota 132 gol con indosso l'aquila capitolina. Un risultato che lo pone attualmente al secondo posto della classifica marcatori all-time dei biancoelesti, ad appunti diciassette reti dall'eterno Silvio Piola. Un bottino, questo, che con l'attuale media realizzativa di un gol ogni 87' considerando Serie A e Champions League, potrebbe essere raggiunto ben prima del termine dell'attuale stagione.