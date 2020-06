Lazio, Immobile e un rapporto gol-partite da record. Solo Angelillo meglio di lui

29 reti in 29 partite per Ciro Immobile in campionato. Meglio di lui, a questo punto della stagione, solamente un calciatore: Antonio Valentin Angelillo che nel 1959 riuscì a realizzare 31 reti. Il record assoluto di gol, invece, appartiene a Gonzalo Higuain, che nel 2015-16 chiuse il campionato a 36 reti. Con 8 giornate a disposizione (non sarà disponibile sabato contro il Milan) il centravanti biancoceleste ha buone possibilità di battere il record.