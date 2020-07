Lazio, Immobile: "Il lockdown ci ha penalizzato. Non sono più io: devo dare di più"

La Lazio viene sconfitta per 2-1 dal Lecce al Via del Mare e probabilmente dice addio al sogno scudetto. Ciro Immobile, stasera a secco e autore di una prestazione opaca, ha parlato al termine del match a Lazio Style Radio:

Quanto ha influito il lockdown sul vostro rendimento?

"Ci ha penalizzato questa situazione, non siamo gli stessi di prima soprattutto dal punto di vista mentale. Non è un alibi ma solo un dato di fatto. L’obiettivo della Champions è quello che ci siamo prefissati all’inizio e sotto quel punto di vista siamo tranquilli però dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi per non buttare via quanto di buono fatto fin qui".

Cosa pensa dell'arbitraggio di questa sera?

"Era il Lecce che si trovava in una posizione scomoda di classifica e per loro l’attenzione era massima, per questo c’era nervosismo. Non c’è gran che da recriminare, dobbiamo restare tranquilli perché il nervosismo non fa bene".

Pensa che la fatica stia segnando il vostro percorso?

"Quando devi sempre rincorrere sprechi tante energie mentali e fisiche e non è semplice. Dobbiamo sfruttare i pochi momenti per riposare".

Questa sera le è mancato il gol.

"Gabriel si è superato, ha fatto tre parate incredibile. Erano appesi ad un filo, lottano per non retrocedere e hanno avuto più fame di noi".

Gli obiettivi personali stanno influendo sul suo rendimento?

"La squadra gioca sempre per me, ci sono obiettivi personali che non devono farmi innervosire. Dopo il lockdown non sono stato più io e devo tornare più sereno. Non è questo il vero Ciro, devo fare di più".