Lazio in campo questa mattina per la prima delle due sedute previste per questa giornata: due gruppi separati che si sono alternati in campo, lo stesso lavoro di forza e poi tattico con aggregati diversi ragazzi della Primavera a fare da sparring partners. Regolarmente in gruppo Immobile, che ieri aveva svolto un lavoro differenziato di allunghi sulla fascia. In infermeria ci sono sempre Berisha e Lukaku. Luiz Felipe è rientrato tra i convocati già da due gare (seppur non al meglio), Wallace ci prova per il posticipo di domenica sera ma potrebbe rinviare alla settimana prossima il ritorno a disposizione. Da valutare Strakosha: anche oggi l’albanese è rimasto a riposo e non è sceso in campo (Proto, Guerrieri e il Primavera Marocco i tre portieri con i preparatori Grigioni e Zappalà). Lo riporta lalaziosiamonoi.it.