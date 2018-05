Lazio, Immobile in gruppo: ci sarà contro l'Inter. Out Luis Alberto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aggiornamenti da Formello direttamente da lalaziosiamonoi.it. Ciro Immobile - si legge - si è allenato in gruppo quest'oggi per la prima volta da inizio settimana. Assieme al bomber - tornati a disposizione anche Jordan Lukaku e Lucas Leiva: tutti e tre saranno a disposizione della Lazio per la fondamentale gara contro l'Inter. Niente da fare invece per Parolo e Luis Alberto: oggi hanno lavorato soltanto in palestra, al massimo entreranno tra i convocati e siederanno in panchina per un discorso numerico. Ma il loro impiego, a 2 giorni dalla partita, è da escludere.