Lazio, Immobile lascia il campo per un pestone ma con l'Inter ci sarà

Ciro Immobile, inizialmente presente in campo per l'amichevole della Lazio contro la Primavera, ha dovuto lasciare il campo anzitempo a causa di un pestone subito in un contrasto di gioco. Niente di preoccupante però, visto che l'attaccante dovrebbe essere comunque disponibile per il match contro l'Inter. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.