Lazio, Immobile rischia di aver già concluso il proprio campionato

Ciro Immobile rischia di aver concluso la propria stagione con tre giornate d'anticipo dopo l'infortunio subito ieri nel match contro il Torino. L'attaccante si è fermato per uno stiramento e le lacrime in panchina pesano più di qualsiasi diagnosi. Nelle prossime ore verranno effettuati tutti gli esami del caso, ma pare difficile che il giocatore possa tornare a disposizione di Inzaghi per questo rush finale della Serie A.