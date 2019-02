© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile scalpita e non vuole lasciare sola la Lazio in vista della sfida di giovedì contro il Siviglia. Il bomber biancoceleste, scrive Il Messaggero, vorrebbe infatti giocare contro gli andalusi, nonostante le sue condizioni fisiche siano precarie. Inzaghi vuole avere sicurezze e preferirebbe preservarlo per il campionato, a essere cauti sono soprattutto i medici, che non vorrebbero rischiasse eventuali ricadute.