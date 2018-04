Lazio, Immobile segna senza sosta: è nell'Olimpo dei bomber laziali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile è entrato di diritto nella storia della Lazio con una stagione che lo sta consacrando giorno dopo giorno tra i migliori bomber d'Europa. 26 i gol in 27 partite messi a segno in campionato (uno ogni 88 minuti), pareggiato il record di Signori e Crespo in una singola stagione, con altre 8 giornate utili per superarlo ed essere il miglior marcatore in una singola stagione della storia laziale. Con i 36 gol messi a segno in totale in tutte le competizioni, ha superato anche il record di Giorgio Chinaglia (fermo a 34) e punta addirittura a raggiungere e superare i 40 gol per certificare una volta di più il ruolo di nuovo super bomber della storia del club capitolino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.