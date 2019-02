Lazio, Immobile verso la convocazione per la sfida con il Genoa

Fonte: lalaziosiamonoi

Immobile in gruppo dall’inizio alla fine: è pronto al rientro per la trasferta di Genova. L’attaccante ha smaltito l’elongazione al flessore della coscia sinistra rimediata a Frosinone. Sono passati undici giorni dal match allo Stirpe, non è ancora al meglio ma tornerà nella lista dei convocati dopo aver saltato le sfide contro Empoli e Siviglia. Domani, durante la rifinitura, Inzaghi deciderà se rilanciarlo o meno dal primo minuto al posto di uno tra Correa e Caicedo (oggi per loro scarico insieme al resto dei titolari di ieri). Non sarà della partita, invece, Milinkovic-Savic, che in mattinata ha dato dei segnali positivi: prima gli esami strumentali in Paideia, poi a Formello per il riscaldamento coi compagni (corsa tra gli ostacoli, skip basso) e il lavoro differenziato (anche con il pallone) insieme al preparatore atletico Ripert. Proverà sa recuperare per la sfida di Siviglia, ma ci vorrà un miracolo.