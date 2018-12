© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Importante novità di formazione nella Lazio in vista della gara contro il Bologna. In attesa delle scelte ufficiali di Simone Inzaghi, Sky Sport ha annunciato che Ciro Immobile dovrebbe partire dalla panchina. Al posto del centravanti italiano Felipe Caicedo, con il tecnico che pare dunque orientato a far riposare il suo miglior marcatore.