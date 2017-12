Lazio, Immobile: "Vittoria importante per morale e classifica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, esulta per essere tornato al gol e per la vittoria della sua squadra, le sue parole a Sky Sport: "Queste partite sono delle trappole perchè se poi non le sblocchi rischi di non vincerle. Una vittoria importante per morale e classifica, alla fine abbiamo giocato anche molto bene. Tornato al gol? Sono partito fortissimo, a novembre ho avuto un periodo opaco per via anche della delusione presa in nazionale ma adesso sono sereno e sto meglio. Sono soddisfatto, mi spiace solo per qualche risultato che non è arrivato ma adesso andiamo avanti per la nostra strada".