Lazio in campo a Formello nella mattinata. Accertamenti medici invece per Lucas Leiva

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata a partire dalle ore 10:00 presso il Centro Sportivo di Formello. Iniziale riscaldamento tecnico per i biancocelesti che, successivamente, hanno svolto delle esercitazioni incentrate sul possesso palla. L'allenamento si è poi concluso con una partitella a campo ridotto. Controlli medici in clinica Paideia, invece, per il centrocampista Lucas Leiva.