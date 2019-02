Fonte: lalaziosiamonoi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio prova a voltare pagina dopo l'eliminazione in Europa League. Simone Inzaghi fa la conta degli infortunati in vista della semifinale di andata di Coppa Italia e delle prossime partite di campionato: qualche calciatore è già rientrato per la trasferta di Siviglia (Milinkovic, Parolo e Durmisi, Immobile era già tornato a Genova), mentre Luis Alberto dovrebbe essere il prossimo a rimettersi a disposizione: lo spagnolo ieri aveva partecipato parzialmente in gruppo alle prove tattiche e le speranze in vista del Milan sono aumentate. Ai box c’è ancora mezza difesa. Sono fermi Bastos, Wallace e Luiz Felipe. Tutti e tre sono volati in Serbia per sottoporsi alle cure di una specialista e accorciare il periodo di stop. In Coppa sarà squalificato anche Stefan Radu. Acerbi è l'unico centrale di ruolo a disposizione di Inzaghi, che dovrà sperare in un recupero lampo di almeno uno dei suoi difensori per risolvere in parte l'emergenza.