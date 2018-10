Lazio-Inter, 0-1: il solito Icardi mette dentro su assist di Vecino

Inter avanti di 2 reti sulla Lazio all'intervallo del posticipo della decima giornata di Serie A. Su un campo reso pesante dall'ingente pioggia delle scorse ore Lazio e Inter danno vita ad una gara intensa, fisica e particolarmente combattuta a centrocampo. Che come detto per il momento...

Dramma Leicester, Puel: "Io sto bene, tragedia per il club"

Dramma Leicester, morto il presidente. Vardy: "Una leggenda per me"

Ajax, anche il Manchester City in corsa per Frenkie de Jong

Everton, Marco Silva: "Il rigore dello United non c'era, è stato decisivo"

Monaco, Vasilyev: "Situazione grave, dobbiamo sforzarci per uscirne"

Real Madrid, Lopetegui dirige l'allenamento in un clima surreale

Leicester, squadra al King Power per rendere omaggio al presidente

Dall'Argentina: il Real Madrid ha bloccato Palacios. Arriverà in estate

Brasile, ex calciatore del Sao Paulo brutalmente ucciso

Fenerbahce, anche Zinedine Zidane fra i candidati per la panchina

Inter in vantaggio al minuto 28 con il solito Mauro Icardi . L'argentino è bravissimo a toccare in porta da pochi metri su tocco ravvicinato di Matias Vecino, bravo a cogliere il movimento del capitano e a sfruttare una marcatura morbida di Luiz Felipe. Fra Lazio e Inter è 0-1 al minuto 28.

