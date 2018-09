Lazio, Inzaghi: "Adesso inizia il nostro campionato"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, parla a Sky Sport, dopo il match vinto di misura contro il Frosinone. Queste le sue parole: "Vittoria importante, i ragazzi hanno fatto un'ottima gara. Il Frosinone ha fatto un match attento, Strakosha, però, non ha fatto una parata. Adesso inizia il nostro campionato. Si parla sempre della condizione di Luis Alberto e Milinkovic ma non dimentichiamo anche lUlic e Leiva. Per loro era la prima gara a Torino. Dobbiamo salire tutti in condizione, con l'Europa League ci daranno tutti una mano, anche quelli che adesso hanno giocato bene. Con la Juventus abbiamo perso 2-0, ma fino al gol di Pjanic avevamo fatto bene. Comunque la fortuna va cercata, stasera sembra che la porta fosse stregata e invece poi è arrivato il gol di Luis Alberto".