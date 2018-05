Lazio, Inzaghi: “Ho qualche dubbio di formazione, Caicedo dall’inizio”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato oggi in conferenza stampa ( Clicca qui per leggere la conferenza integrale ) in vista della sfida di domani contro l’Atalanta. Sulla formazione, l’allenatore biancoceleste ha detto: “Per la formazione ho qualche dubbio. Felipe si sta allenando bene, non l'ho mai visto così disponibile come negli ultimi due mesi. E' nel pieno della maturità. Ho diverse chance, posso anche far giocare Milinkovic-Savic mezzala destra e Luis Alberto a centrocampo. Ho diverse soluzioni, anche Felipe Anderson può giocare sulla trequarti, sicuramente però giocherà Caicedo dall'inizio".